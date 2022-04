Cristiano Ronaldo : ce que sa femme Georgina Rodriguez ne peut pas partager avec le footballeur

Neymar est l’un des footballeurs les plus influents au monde et, malgré le fait que personne ne remette en cause son talent et son efficacité sur le terrain, le Brésilien n’a jamais pu réaliser son rêve d’être le meilleur joueur du monde, car il a toujours dû rivaliser avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Même si cette situation aurait pu être quelque peu frustrante pour le joueur du PSG, il y a actuellement quelque chose qui le réconforte et le remplit de fierté : le salaire de millionnaire qui fait de lui le joueur le mieux payé de France, même devant Messi, son ami et coéquipier.

Il s’avère que Neymar gagne le montant surprenant de 49 millions d’euros bruts par an, dont 19 vont aux autorités françaises en impôts, cependant, les 30 millions qui restent suffisent à surmonter les près de 22 millions que Leo reçoit plus tard pour payer des impôts.

Dans cet aspect, le PSG peut se permettre d’avoir l’équipe la plus chère de France et son top 3 est composé de Ney, Messi et Kylian Mbappé, qui, bien qu’étant le meilleur joueur de l’équipe et performant bien plus que le Brésilien et l’Argentin, ne touche que la somme de 26 millions d’euros bruts pour chaque saison.

Neymar et Messi sont-ils heureux au PSG ?

Les derniers jours du championnat de France ont été très durs pour Ney et Leo, qui ont reçu de très vives critiques de la part des supporters parisiens, mécontents de la performance des joueurs lors du match de Ligue des champions contre le Real Madrid,

Neymar et Messi seraient prêts à tolérer cet environnement hostile en échange d’une bonne compensation financière et, dans le cas de l’Argentin, il pourrait toucher 30 millions d’euros supplémentaires grâce à une clause de fidélité dans son contrat.