Cristiano Ronaldo : ce que sa femme Georgina Rodriguez ne peut pas partager avec la star

A Manchester United ils n’insisteront plus car pour le board anglais c’est une question de jugement. Les propriétaires du club anglais savent déjà que Paul Pogba ne veut pas renouer avec Manchester United et selon ESPN, ils renoncent au milieu de terrain français, habituellement plus critiqué qu’encensé par les supporters et les médias locaux

En 2016, Pogba a décidé de quitter la Juventus pour jouer pour United pour un total de 127 millions d’euros, dont 49 sont allés à Raiola (agent) et 78 à l’équipe de Turin. Mais maintenant, l’histoire est différente et probablement, Manchester United ne recevra pas un seul euro pour le Français.

La vérité est qu’après un long moment, Pogba a rompu le silence et a parlé avec la chaîne française, Telefoot et a laissé des mots qui résonnent encore à Old Trafford parce qu’il a expliqué la raison pour laquelle il veut quitter Manchester United.

«Je veux gagner des titres, jouer pour quelque chose et cette année et ces dernières années, nous n’avons pas gagné de titre. C’est triste. La saison n’est pas encore terminée, mais presque parce que nous n’avons plus de titres en jeu.

Je dois être honnête, je ne suis pas satisfait des cinq dernières saisons, je ne le suis vraiment pas. Cette année est déjà morte, nous ne gagnerons plus rien. Je veux gagner des trophées, que ce soit avec United ou avec une autre équipe», a expliqué Pogba .

Les plus intéressés par Pogba sont la Juventus et le Paris Saint Germain, qui tenteront de convaincre le Français avec des contrats spectaculaires : il gagne actuellement 23 millions d’euros par saison.