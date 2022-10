Cristiano Ronaldo balance enfin le morceau : «Je le jure et j’insiste. J’ai dit à ma mère. Je…»

Il y a un quelques années, la mère de Cristiano Ronaldo a dû être admise après avoir subi une crise cardiaque. Depuis, et malgré que tout n’était qu’une frayeur, la santé de Dolores Aveiro est plus délicate qu’avant.

Elle a l’air encore plus rancunière chaque fois que son fils joue à l’un de ses grands jeux. Et c’est que comme cela arriverait à presque toutes les mères, Dolores vit avec beaucoup de nerfs les rencontres de son ‘chiot’. Pour cette raison, Cristiano a pris une décision ferme : interdire à sa mère de se rendre au stade à des dates désignées.

«Maintenant, il ne peut plus voir les matchs importants. Je lui dis : ‘Écoute, je n’ai plus de père. Je ne veux pas perdre ma mère aussi, donc tu ne vas pas voir les quarts de finale, demi-finales ou finales», a expliqué l’attaquant portugais lors d’une conversation intime avec le journaliste britannique Piers Morgan.

Et c’est que Dolores est venue s’évanouir à deux reprises sur le terrain. À l’une de ces occasions, il s’est même cassé les dents à la suite de la chute, comme l’a expliqué le même journaliste dans ‘Daily Mail’.

Pour finir, le Portugais a tenu à saluer le grand effort que sa mère a toujours fait pour qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui : «Elle a travaillé dur pour donner le meilleur d’elle-même pour ses enfants et surtout pour moi car la plus jeune de la famille. Elle souffert pour m’en donner l’opportunité.

Je me souviens quand j’avais 12 ans et je lui ai dit que je voulais aller à Lisbonne pour jouer avec l’équipe des jeunes du Sporting de Portugal, elle m’a dit : ‘Fils, si c’est vraiment ce que tu veux, Je ne vais pas vous couper les jambes et arrêter. Vous pouvez y aller. Ce sera difficile pour moi de vous quitter mais partez. Suivez vos rêves», a-t-il déclaré.