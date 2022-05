Cristiano Ronaldo avoue la vérité : «J’ai travaillé avec Mourinho, Zidance ou Ancelotti mais…»

On sait que la saison du PSG n’a pas été celle que tout le monde attendait. Plus que tout en UEFA Champions League, où il est tombé en huitièmes de finale d’une série historique contre le Real Madrid. Les supporters de l’équipe parisienne ne se sont pas tus et Lionel Messi était dans l’œil des critiques, tout comme Pochettino et d’autres joueurs.

Mauricio Pochettino, l’entraîneur de l’équipe de France, a exprimé son soutien à Lionel Messi sur la radio française Europe 1 et a analysé la première saison de la star argentine au sein de l’institution.

«Vous ne pouvez pas parler de lui comme ça, car ce n’est pas un joueur ordinaire. Il est au même niveau que Maradona. Il est clair que son arrivée de Barcelone a été un changement important dans sa vie et comme tout le monde, il a besoin d’un processus d’adaptation», a déclaré l’ancien entraîneur de Tottenham.

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a accumulé neuf buts et 13 passes décisives jusqu’à présent cette saison, répartis en Ligue 1, Ligue des champions et Coupe de France, sur un total de 31 matchs disputés.

Pourtant, malgré de bons chiffres pour une première saison dans un nouveau championnat, il a été hué et sifflé par les supporters parisiens après l’élimination en Ligue des champions.

Dans ce contexte, l’entraîneur argentin a ajouté : «Il y a une grande déception de ne pas avoir obtenu la Ligue des champions, mais il faut faire la part des choses. Cela nous servira d’expérience dans les années à venir

L’avenir de Messi

Il y a quelques semaines, Lionel Messi a ratifié son contrat et continuera pendant au moins une saison de plus. Son lien avec l’institution française expire le 30 juin 2023 et la saison prochaine il cherchera à obtenir la sixième Ligue des champions de sa carrière et à aider le PSG à réaliser sa plus grande obsession : la première «orejona» de son histoire.

La saison touche à sa fin. L’équipe parisienne a déjà réussi à se sacrer championne de Ligue 1 avec cinq dates d’avance, un exploit qui leur avait échappé la saison dernière face à Lille.

Il ne reste plus que trois dates pour la fin du championnat local et c’est la seule chose qui reste à l’attaquant argentin pour affronter la fin de saison avec son club en plus des engagements avec l’équipe argentine.