Cristiano Ronaldo avoue la vérité : «J’ai joué avec Benzema, Modric et Bale mais je…»

Avez-vous déjà imaginé à quoi pourrait ressembler la robe de mariée de Rihanna ? N’y pensez plus, mieux vaut le voir de vos propres yeux, car la chanteuse et son petit ami, ASAP Rocky, se sont mariés.

Comme vous l’avez lu ! Il paraît que le couple s’est marié… mais dans le nouveau clip que le rappeur a sorti il y a quelques heures.

Les images ont déjà fait le tour du monde et les doutes ont commencé, puisqu’elles assurent que le mariage était réel, qu’il a eu lieu il y a plusieurs mois et que Rihanna a choisi une robe rouge pour ce jour spécial. Ici, nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Ces dernières semaines, Rihanna et ASAP Rocky ont retenu toute l’attention de la presse et des fans ; d’abord, lorsqu’il a été révélé que le chanteur était en couple avec un ami de l’interprète de «Diamonds» ; puis pour l’arrestation d’ASAP pour avoir été impliqué dans une fusillade survenue l’année dernière.

La dernière ligne droite de la grossesse de Rihanna a été très turbulente et pleine de spéculations, et maintenant une autre s’ajoute, lorsqu’il est révélé, dans une vidéo, que le couple s’est soi-disant marié et a eu un mariage particulier.

Rihanna et ASAP Rocky se sont-ils mariés ?

Rihanna et A$AP Rocky se sont mariés dans le nouveau clip du rappeur, intitulé «DMB», dans lequel il joue avec la star d’origine barbadienne.

Sur les images, on observe le rappeur de 33 ans en train de lui faire sa demande en mariage d’une manière très inhabituelle, puisqu’il avait l’importante proposition «Épouse-moi» écrite entre ses dents, une question à laquelle Rihanna a répondu de la même manière, en disant que «Oui, j’accepte» avec un message sur vos dents.

À la fin de la vidéo, vous pouvez voir un groupe de personnes leur lancer des pétales de fleurs, une scène très similaire à celle où les mariés quittent l’église et marchent dans l’allée de cet endroit.

Il n’est pas clair si le clip n’est qu’une expression artistique ou fait partie de la vie réelle, ce que l’on sait, c’est qu’il a été tourné il y a environ un an, car la chanteuse n’a pas l’air enceinte. Jusqu’à présent, ils n’ont pas confirmé si leur mariage était réel , mais ils devraient le faire dans les prochaines heures.

La robe de mariée de Rihanna

Quelque chose qui a attiré l’attention des fans était la robe rouge de Rihanna dans laquelle elle aurait épousé ASAP Rocky. Ils n’ont pas été surpris que ce soit cette couleur car elle ose toujours et ils savent que son style va au-delà du blanc, typique des mariages.

La robe de mariée a un décolleté légèrement plongeant et est sans manches. En plus de cela, Rihanna portait un voile assorti orné de plumes, tandis qu’il enfilait un frac et des lunettes de soleil.

Les fans attendent que les deux célébrités précisent si elles étaient mariées ou non et si oui, ils veulent connaître tous les détails de la robe rouge que portait la chanteuse et veulent la voir en entier pour apprécier à quel point Rihanna était belle le jour de son mariage avec ASAP Rocky.