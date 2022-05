Cristiano Ronaldo avoue : «Je suis allé avec cette image dans l’avion. J’ai pleuré…»

Luka Modric était un autre des joueurs qui a célébré avec style le triomphe du Real Madrid en Liga et a participé à toutes les célébrations qui ont eu lieu dans la ville de Cibeles.

De plus, le footballeur croate a également joué dans plusieurs moments amusants lors du trajet traditionnel que l’équipe effectue à bord du bus du club, dans lequel ils peuvent saluer leur public depuis le deuxième étage du transport.

Cette fois, Luka Modric a attiré l’attention de tout le monde lorsqu’il a été pris en photo dans la cabine du conducteur, qu’il a tenté de persuader de le laisser conduire pendant quelques minutes, mais a reçu une réponse négative.

«Laissez-moi juste quelques mètres, démarrez et c’est tout», a-t-il dit au chauffeur, qui est resté ferme dans son refus et a tenté de continuer avec l’horaire qu’ils avaient prévu, qui devait arriver au stade dans peu de temps.

L’émotion de Luka Modric

«Champions, fier d’être madridista», a commenté l’athlète sur son compte Instagram, où il a partagé une série de photos de la fête qui a commencé sur le terrain, lorsqu’il a pu tenir la coupe.

Plus tard, le joueur a publié plus d’images à côté de ses coéquipiers et a écrit : «Mon équipe, mon club», précisant qu’il était très heureux de faire partie de cette génération du Real Madrid, dans laquelle il a pu ajouter plusieurs trophées de ligues européennes à sa carrière.

De plus, Modric est également reconnu pour être un grand capitaine pour l’équipe, un titre qu’il prend très au sérieux et pour lequel il est admiré par ses coéquipiers, en raison de la bonne ambiance qu’il crée dans les entraînements et les vestiaires.