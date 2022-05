Cristiano Ronaldo avoue : «Je le répète. Je suis allé avec cette image. J’ai pleuré…»

Mohamed Salah ne se présente pas aux interviews pour poser des questions ou faire des discours politiquement corrects. L’Égyptien est un type frontal. Si vous lui demandez de vous dire son adversaire préféré pour une finale d’UEFA Champions League, il laisse tomber. Et si vous lui dites de partager les objectifs individuels qu’il s’est fixés en début de saison, il n’hésite pas à les dévoiler.

Avec Liverpool, l’idée était de se transcender en Premier League et en UEFA Champions League. Eh bien, les Reds sont déjà entrés dans le match le plus important de la Coupe d’Europe et, avec 4 matchs à jouer, ils ont 1 point de retard sur Manchester City dans la bataille pour la Ligue anglaise.

De plus, en prime , ils ont été champions de la Carabao Cup et ont atteint la finale de la FA Cup, c’est-à-dire qu’ils ont dépassé leurs propres attentes.

Quant à l’individuel, l’attaquant africain, qui ces dernières années a frôlé le TOP 5 et le TOP 3 du Ballon d’Or, a été attiré par les numéros de niveau Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont les monstres qui ont fixé le norme à l’époque moderne. L’homme né en 1992 a commencé la campagne en pensant marquer 40 buts et donner 15 passes décisives.

Le nombre de passes décisives l’a déjà atteint. Le sujet en suspens est dans les annotations. Prenez 30 golitos. Il devrait avoir une fin de saison folle s’il veut marquer 40 buts dans la même saison pour la deuxième fois de sa carrière (Liverpool n’a plus que 6 matchs à jouer).

«Je me suis toujours fixé des objectifs, toujours. Avant le début de la saison, je sais ce que je veux de la saison individuellement et collectivement. Le collectif est le plus important. J’ai de grandes attentes envers moi-même. Honnêtement, je ne l’ai jamais dit auparavant, mais avant le début de la saison, j’ai dit: “D’accord, je vise 40 buts et 15 passes décisives.” J’ai déjà atteint les passes décisives, je dois me concentrer sur les buts maintenant», a déclaré Mo dans une interview avec BT Sport.