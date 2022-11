Cristiano Ronaldo avoue : «Je le dis et je le répète. C’est le meilleur joueur de l’histoire….»

Après leur nul spectaculaire contre la Serbie (3-3), le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a réagit. Les Lions indomptables devront battre le Brésil vendredi pour se qualifier en huitièmes de finale.

Dans une publication sur les réseaux dans la soirée de ce lundi 28 novembre 2022, le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a posté une photo des Lions indomptables et les félicite.

«UNE ÉQUIPE, UN RÊVE. À travers les hauts et les bas, nous nous élèverons ensemble le Cameroun.», a-t-il écrit en anglais en légende de la photo.

ONE TEAM, ONE DREAM 🦁 Through the highs and lows we will rise together 🇨🇲 pic.twitter.com/PQI9tkzX0k

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) November 28, 2022