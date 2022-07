Cristiano Ronaldo avoue enfin la vérité : «Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a fait au Real Madrid…»

Barcelone offrirait entre la signature et le contrat près de 50 millions pour Robert Lewandowski alors qu’à l’époque ils n’avaient pas de fonds pour renouveler Messi et maintenant Dembélé non plus

Le club de football de Barcelone serait prêt à présenter une offre de 35 millions d’euros pour Robert Lewandowski et proposerait également au Polonais entre 8 et 12 millions de contrat.

Pendant ce temps, pour renouveler Ousmane Dembélé, ils ne seraient prêts à en proposer que 6 et quand Lionel Messi pourrait être renouvelé, il n’y avait pas d’argent non plus.

La grande obsession de ce marché des transferts pour le Fútbol Club Barcelona est Robert Lewandowski. L’attaquant polonais est le souhait de Xavi Hernandez depuis la fin de la saison dernière et le désir du joueur polonais de porter un Blaugrana n’a fait qu’intensifier les choses.

Le Barça offrirait au Bayern Munich 35 millions d’euros pour le record de l’attaquant polonais alors qu’il serait prêt à lui verser entre 8 et 12 millions d’euros par saison.

Curieusement, au moment de vouloir renouveler le contrat d’Ousmane Dembélé, Barcelone ne l’a prolongé qu’à 6 millions alors que le joueur a fini par commencer par Xavi.

Alors que Barcelone serait prêt à faire un effort de près de 50 millions d’euros pour Robert Lewandowski, lorsque le contrat de Lionel Messi a dû être renouvelé en juin 2021, un manque de fonds a été allégué. Des fonds qui semblent désormais être là pour pouvoir signer un nouvel attaquant pour Xavi Hernandez.