Cristiano Ronaldo avoue enfin la vérité : «Je le répète. C’est moi qui décide, point final. Si j’ai…»

Le Bayern Munich est entré dans une profonde crise interne après la gifle reçue en Ligue des champions en étant éliminé à la dernière minute face à Villarreal d’Espagne. Et l’ambiance dans le club est tellement tendue qu’en conférence de presse, Nagelsmann lui a ouvert la porte du départ car après le match il a reçu une menace de mort.

«Je reçois des menaces de mort après chaque match, qu’on gagne ou qu’on perde. Je lis la première ligne et je l’efface. Parfois, ils incluent aussi ma mère, ce qui me semble excessif. Les menaces sont plus nombreuses quand on joue à trois défenseurs contre Villarreal, j’ai reçu 450 menaces de mort», a avoué l’entraîneur du Bayern.

Dans le même ordre d’idées, Nagelsmann a ajouté : «Je suis conscient que je dois accepter les critiques de partout. C’est normal, cela fait partie du métier. Les critiques de Karlheinz Rummenigge sont quelque chose que je peux vivre. Moins avec les 450 menaces de mort. on est éliminé dans deux compétitions sur trois, c’est normal que l’entraîneur soit critiqué. Je l’accepte et je continue à travailler.»

Pour conclure, Nagelsmann a fait remarquer : «C’est sûr qu’on a quelques points où il faut faire quelque chose. On a un effectif qui joue ensemble depuis longtemps . D’un côté c’est bien parce que les joueurs se connaissent depuis un certain temps. longtemps vient le temps où vous avez besoin de sang neuf.»

Le Bayern va désormais devoir condamner la Bundesliga, mais ils savent que ce n’est pas suffisant et que l’objectif était d’atteindre la finale de la Ligue des champions. En Allemagne, on parle déjà que Tuchel pourrait arriver en remplacement.