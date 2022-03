Cristiano Ronaldo avoue enfin la vérité : «J’ai décidé de revenir à Man United parce que…»

Il aurait pu continuer à la Juventus ou choisir une destination exotique, pensant mettre encore plus d’argent dans ses poches. Il ne l’a pas fait. L’argent est important, bien sûr. Cependant, il n’a jamais été la principale motivation des décisions sportives de Cristiano Ronaldo.

Il n’est pas revenu à Manchester United à la recherche d’un gros contrat ou par nostalgie. Il est revenu parce qu’il aime le club d’Old Trafford et parce qu’il croit sincèrement qu’il a le potentiel pour atteindre un succès pertinent. L’intention de CR7 est de contribuer à ramener l’institution là où elle doit être.

«Je suis revenu à Manchester parce que j’aime ce club, pas pour l’argent ou autre chose. Pas pour ça. Je suis venu parce que j’aime ce club. Et je pense que nous avons un énorme potentiel pour gagner des choses. Mais nous devons trouver la meilleure façon d’atteindre ces résultats.»

«Je pense qu’il y a des choses que nous devons changer et nous devons l’accepter. Le mot clé est d’accepter quand vous n’êtes pas dans votre meilleure forme ou à votre meilleur niveau. Nous avons un long chemin à parcourir pour nous améliorer. Cependant, je pense qu’en cette nouvelle année, nous devons penser que les choses peuvent s’améliorer», a déclaré le monstre portugais au micro de Sky Sports.

Il a toujours été un homme de défis : «Comme les gens le savent, je suis une personne de défis. Tout d’abord, j’essaie de me mettre au défi, ce qui est la chose la plus importante. C’est pour cela que je suis revenu, parce que je pense que je suis encore capable de faire des choses importantes et d’impressionner les gens. C’est pourquoi je suis revenu à Manchester. C’est un club que j’aime et je voulais revenir et jouer en Premier League.»