Cristiano Ronaldo avoue : «C’est l’une des nouvelles les plus difficiles. Mon père….»

Le transfert de Modric au Bernabeu n’aurait jamais pu se produire à cause de Daniel Levy. Chaque fois que les agents de Luka et les représentants de Madrid sont parvenus à un accord avec Tottenham, le président des Spurs a demandé autre chose.

Luka Modrić, né le 9 septembre 1985 à Zadar, est un footballeur professionnel de nationalité croate mesurant 1,72 m pour un poids de 66 kg. Il joue en position de milieu de terrain. Luka Modrić porte depuis l’été 2012 le maillot du Real Madrid. Il a par ailleurs été international croate.

Luka Modric ne serait pas aujourd’hui un joueur du Real Madrid, si l’actuel entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho n’avait pas insisté. Le Portugais revient sur le transfert de l’ancien milieu de Tottenham à Madrid.

«J’ai appelé moi-même le président de Tottenham et j’ai essayé de le persuader d’accepter l’offre du Real Madrid», a d’abord déclaré José Mourinho.

«Pourquoi tant d’insistance pour signer Modric ? Qualités techniques, vision et lecture du jeu, qualité dans la prise de décision, vivacité d’esprit, puis passes longues et courtes, buts hors surface, pression défensive, intelligence dans le positionnement, intensité physique et dynamique… Tout cela, il nous fallait le prendre pour amener notre jeu dans une autre dimension», a révélé le Special One José Mourinho lors d’une interview accordée à Sportske.

«Il s’est adapté de manière très calme. Modric était un gars stable et confiant, et il a vite compris ce qu’est le Real Madrid. Ce qu’est la taille du club et quels sont les défis auxquels ils font face. J’ai réalisé que c’était un joueur d’équipe. C’était un professionnel, une personne qui mène une vie tranquille, apprécie la stabilité de la famille, travaille dur, il est sûr et modeste», a conclu José Mourinho.