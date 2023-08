Cristiano Ronaldo avoue : «Cela me rend fier. C’est le seul vrai plus grand club du monde…»

Malgré le fait qu’il ait joué pour trois des clubs les plus importants et les plus renommés de la planète entière, Cristiano Ronaldo est très clair sur ce qui est la seule et vraiment la plus grande institution qui existe dans ce sport.

Depuis un certain temps déjà, le meilleur buteur de tous les temps du football professionnel a publiquement assuré qu’il était l’un de ceux qui pensent que le plus grand club du monde de football joue en Espagne, porte du blanc et s’appelle Real Madrid.

Juste après avoir décroché son cinquième titre en UEFA Champions League, la légende portugaise, qui savait déjà qu’il quittait le club merengue, était fière de pouvoir toujours dire qu’il a laissé son empreinte dans le plus grand club de tous.

«C’est une fierté de jouer pour le plus grand club du monde. Cela me rend fier (d’avoir joué pour le Real Madrid)», était l’une des phrases qu’il a lâchées lors de la dernière célébration qu’il a vécue en tant que joueur de l’institution madrilène.

Cristiano Ronaldo est également passé par Manchester United et la Juventus, mais la réalité est que personne ne peut remettre en question ce qu’il a dit sur le Real Madrid.

Et qu’en plus de tout son impact médiatique, le club blanc est le meilleur vainqueur du championnat, le meilleur vainqueur de l’UEFA Champions League et le meilleur vainqueur de la Coupe du monde des clubs. Ils règnent en Espagne, en Europe et dans le monde entier. C’est aussi clair que ça.