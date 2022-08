«Cristiano Ronaldo ? Aucun grand club européen ne veut de lui»

Non seulement le Real Madrid a recherché Karim Benzema en 2009. Il a si bien fait les choses à l’Olympique Lyon que plusieurs géants du football mondial étaient après lui.

Il a été sollicité par le FC Barcelone et Manchester United , mais il n’a jamais envisagé de rejoindre le club du Camp Nou ou l’entité Old Trafford.

Dès qu’il a entendu parler du roi d’Europe, il a opté pour Los Blancos. Et c’est là qu’ont joué ses plus grandes idoles dans le monde du football : Ronaldo Nazário et Zinedine Zidane.

«En même temps, Barcelone et Manchester United (voulaient le signer), mais Madrid est mon rêve depuis de nombreuses années, depuis longtemps. Parce que j’ai regardé Los Galácticos, avec Zizou, Ronaldo, Raúl… tous ces gens», a déclaré le capitaine madrilène, dans une interview avec Hugo Sánchez pour l’émission Star Hugo Sanchez présente

La décision a été facile car il a grandi en regardant Los Galácticos et, selon lui, c’est le plus grand club de la planète : «Comment la décision a-t-elle été prise ? Pour mes idoles : Ronaldo et Zidane. Pour ça et parce que, pour moi, ça a toujours été un club… c’était le meilleur club du monde. J’ai beaucoup rêvé de ce club. Le Barça était là, Manchester United était là, mais pour moi, Madrid était le plus important».

Comme tout aurait pu être différent, hein.

Benzema sous Sir Alex Ferguson à United ? Benzema partage une attaque avec Lionel Messi, un autre attaquant bestialement associatif ? Sûrement n’importe où il aurait laissé sa marque, mais KB9 n’a rien à regretter. Il est arrivé à Madrid, il a su gérer la pression, il a répondu présent et a fini par devenir une légende du club, et du football mondial.