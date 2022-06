Cristiano Ronaldo au Real Madrid, quelles sont les chances que son retour se concrétise ?

Il a toujours été formel, correct, politiquement correct et les fois où il est entré dans la polémique étaient rares. Cependant, la gestion de Kylian Mbappé avec le Real Madrid et le renouvellement ultérieur avec le Paris Saint Germain, ont rendu Florentino Pérez, président du Real Madrid, indigné, qui dans une interview avec le Chiringuito de Jugones, a frappé le Français là où ça fait le plus mal.

En d’autres termes, Florentino a laissé entendre que Mbappé a perdu son humilité et a cessé d’être le garçon de rêve : «Il ne m’a pas trahi. Il n’arrêtait pas de dire que son rêve était de jouer pour le Real Madrid et il l’a déclaré publiquement. Nous voulions le faire en août et ce n’était pas possible , il n’arrêtait pas de dire qu’il allait attendre le Real Madrid. Le PSG n’a rien accepté et ils ne voulaient pas le vendre. Il a même dit au PSG qu’il voulait aller au Real Madrid. Il a toujours a dit la même chose, que son rêve était d’aller au Real Madrid. Quinze jours auparavant, tout a changé en raison de la pression politique et économique qu’il avait et il est entré comme dans un blocus».

«Ce n’est pas le Mbappé qu’on voulait faire venir. La pression influe si le président de la République t’appelle, mais ça n’a pas de sens qu’il t’appelle. Il y a plus de clubs en France. Il y a deux États, le Qatar et La France. Ce n’est pas le Mbappé que je voulais, je préfère qu’il reste. Au Real Madrid, il n’y a personne au-dessus du club, c’est un sport collectif et nous avons des valeurs et des principes qu’il ne faut pas changer», a poursuivi Florentino.

Dans le même ordre d’idées, le président du Real Madrid a ajouté : «Le Mbappé qui allait venir à Madrid n’était pas celui de ces derniers jours, je préfère qu’il reste au PSG, mais pas ce Mbappé. J’ai cru au rêve», mais parfois les rêves ne se réalisent pas pour des raisons extérieures».

«J’ai signé un footballeur, mais il n’était pas footballeur. Il peut gagner plus que les autres, mais c’est un sport collectif. Nous n’allons pas changer nos valeurs pour lui était le rêve de son fils, et je sais qu’il est triste de ne pas venir à Madrid. Il n’est pas venu parce qu’il ne voulait pas, qu’ils l’ont conditionné, c’est connu, mais il s’est bloqué et n’a pas voulu venir», a conclu Florentino à propos de Mbappé.

De plus, pour finir, il a comparé l’attitude de Tchouaméni à celle de Mbappé, qui a rejeté tout l’argent du PSG pour jouer au Real Madrid : «Je sais qu’ils voulaient l’emmener au PSG ou à Liverpool, mais son souhait était de jouer pour le Real Madrid et il est au Real Madrid.»