Cristiano Ronaldo au cœur d’une affaire de viol

Une information subite fait actuellement l’euphorie sur la toile. Il s’agit de l’artiste Angela Lova, vivant actuellement en France qui avoue avoir eu un enfant avec DJ Arafat.

Angela Lova a fait une publication via ess réseaux sociaux pour porter l’information à tous les fans. «Moi je voudrais au nom de toute la chine vous exprimer mon sentiment de fierté d’avoir donné naissance à un beau garçon qui est le fruit de mes entrailles et le sang de feu DJ Arafat».

«Merci à toutes ces personnes qui savent la vérité Ali le Code, Yvan Tresor, Oscar le motard, Rufy, Vanessa Fashion et olokpatcha l’empereur. Moi, Angela, à propos du fils que j’ai eu avec feu DJ Arafat, demandez à Badro pourquoi Olokpatcha a cassé l’ordinateur de Ange Didier. Ils savent tous les deux les causes et les vraies raisons», a-t-elle écrit.