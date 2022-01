Cristiano Ronaldo annonce une bonne nouvelle pour Georgina Rodríguez

Cela peut prendre des jours, des semaines ou des mois. Cristiano Ronaldo n’est pas pressé que «le grand jour» arrive. Mais ce qui est clair pour lui, c’est que ça viendra : «Je lui dis toujours ça quand il me donne le déclic, comme c’est arrivé dans tant de choses dans nos vies», raconte-t-il.

«Ça peut être dans un mois ou dans six ou dans un an peu importe, ça arrivera à mille pour cent qu’on se marie». C’est ainsi que le «crack» portugais a confirmé qu’à un moment ou à un autre, il marcherait dans l’allée avec sa petite amie, Georgina Rodríguez.

Une déclaration qui l’a sûrement rendue très heureuse car, comme elle le confirme, si cela ne tenait qu’à elle, elle se marierait tout de suite.

«J’aurais aimé que cela ne dépende que de moi», a déclaré Miguel Paixao (un ami proche du joueur) pendant le documentaire, lorsqu’il plaisante sur le ring.

«Ils sont toujours avec la petite blague du mariage ‘quand’, à quel moment Jennifer Lopez a-t-elle sorti cette chanson du ring quand…», raconte le mannequin.

Cependant, il semblerait que peu de choses changeraient entre eux car, dans plusieurs scènes des docuseries, «l’influenceur» l’appelle ouvertement «mari» : «Je me sens très aimé. Je ne pense pas que notre situation changera beaucoup. J’ai le chose la plus importante avec Cristiano l’amour de nos enfants et l’amour de Cris», a condamné ‘Gio’.