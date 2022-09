Cristiano Ronaldo annoncé en Turquie

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, a offert des déclarations en fin de match, dès la quatrième journée de Liga, face au Real Betis.

Les hommes de Carlo Ancelotti s’imposent deux buts à un grâce aux réalisations des deux Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo. Les Verdiblancos, qui ont perdu Nabil Fékir sur blessure, avaient pourtant égalisé en première période suite à un but de Canales.

Précisément, de ce brillant revenu et des demandes de son entraîneur, Valverde a souligné : «Ancelotti me demande de contribuer tout ce que je peux donner, passes décisives, buts, arrivées. Il m’a demandé de donner de l’énergie à l’équipe et c’est ce que j’ai fait. Poussez-le en avant.»

Valverde s’est également exprimé sur le ressenti de l’équipe : «Nous sommes très heureux, nous voulions vraiment rejouer au Bernabéu et cela a été très agréable […] C’était magnifique de pouvoir rejouer en famille à proximité . Il est très agréable. Nous voulons donner encore plus de joie aux fans».

Valverde est un joueur qui apporte sa contribution, tant sur l’aile qu’au milieu de terrain. Concernant cette polyvalence, il précise : «Ma façon de jouer change beaucoup si je suis au milieu ou sur l’aile. Au milieu, je peux surprendre plus et dans le groupe, moins. Au final, c’est plus un tête-à-tête.»

Pour finir, Valverde s’est exprimé sur le prochain match que leur apportera septembre, à Glasgow : «Nous sommes très excités. On va essayer de s’adapter pour jouer tous les trois jours, parce qu’on s’entraîne pour ça. Nous devons nous améliorer et nous allons tout faire».