Cristiano Ronaldo accusé de viol, la justice tranche

Mis en cause par Kathryn Mayorga, victime présumée ayant porté plainte pour viol contre lui, Cristiano Ronaldo échappe au procès. Le dossier a été classé sans suite.

Les faits remontent à 2009. En juin de cette année, Kathryn Mayorga appelle la police de Las Vegas et affirme qu’elle a été victime d’un viol, sans toutefois vouloir révéler l’identité de celui qu’elle accuse.

Le dossier est rapidement refermé. Mis en cause nommément neuf ans plus tard, Cristiano Ronaldo a toujours assuré que la relation qu’il avait eu avec la plaignante avait été «totalement consentie» et la justice décide en 2019 de ne pas le poursuivre au pénal, pour manque de preuves. De son côté, la jeune femme ne lâche pas l’affaire et porte plainte au civil pour viol. Elle vient une fois encore d’être déboutée.

Comme le relaye Le Figaro ce samedi, il n’y aura donc pas de procès dans cette affaire. L’ancienne mannequin américaine a vu sa plainte être classée sans suite par la juge à qui le dossier avait été confié.

Elle a ainsi suivi un juge du civil qui avait recommandé en octobre dernier de classer la plainte, notamment parce que cette dernière était partiellement fondée sur des «documents piratés issus des ‘Football leaks’, qui n’auraient pas dû se trouve en sa possession«, indique le média.

Une page qui se tourne

Une page encombrante vieille de treize ans se tourne donc pour Cristiano Ronaldo qui va désormais avoir tout loisir de profiter de ses quelques semaines de vacances avant de retrouver le chemin des terrains d’entraînement.

Au terme d’une saison pénible pour son équipe de Manchester United, le quintuple Ballon d’Or compte bien faire beaucoup mieux que la médiocre 6e place glanée par les Red Devils cette année. En plus de cela, le Portugais disputera la Coupe du monde 2022, qui pourrait bien être sa dernière.