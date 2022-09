Cristiano Ronaldo accusé de conduite inappropriée ou violente après une «affaire de téléphone portable»

Dans un podcast avec Efrian Valverde, Dani Alves a révélé un anecdote sur Cristiano Ronaldo. Il a avoué avoir eu des altercation avec le portugais qui s’est montré ensuite très rancunier.

«Il y a eu une certaine controverse, mais elle n’est pas sortie dans les coulisses. Je me suis disputé avec Ronaldo, je suis allé le saluer et il a refusé à cause de la rivalité qui existait entre Barcelone et le Real Madrid. Quand même, comment ne pas respecter quelqu’un qui a tout obtenu au prix d’un travail et de beaucoup de cœur ?», a-t-il tiré, sans préciser à quel gala cela s’est déroulé.

On rappelle que la semaine dernière, Dani Alves avait déjà avoué son admiration pour Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué dans plusieurs duels entre 2009 et 2016, lorsqu’ils représentaient respectivement Barcelone et le Real Madrid.