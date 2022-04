Cristiano Ronaldo accusé d’avoir agressé et meurtri un enfant de 14 ans

Ce dimanche 10 avril, les Françaises et Français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle 2022. Il est arrivé en tête de la gauche, mais pas au second tour de l’élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon pointe à la troisième place du premier tour.

Jean-Luc Mélenchon a pris la parole après sa troisième place à l’élection présidentielle ce dimanche.

«C’est qu’elle en finit plus de parler», Jean-Luc Mélenchon s’impatiente et attend que Marine Le Pen finisse sa conférence de presse avant de s’exprimer à son tour.

Le candidat LFI exprime sa «fierté du travail accompli». «J’ai vu l’état dans lequel se trouve la patrie et le peuple sur tout le territoire, un état d’exaspération et le sentiment d’être entré dans un état d’urgence social, écologique et nous le voyons ce soir, politique, déclare le candidat LFI sous les applaudissements.

Le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu’il a été voulu non de notre fait, ni du fait du peuple français mais des institutions de la Ve République et de cet étrange tirage au sort qui aboutit de vous demander de choisir entre deux maux, vous voyez qu’ils sont terribles pour vous-même et qu’ils ne sont pas de même nature.

C’est la condition humaine d’être sans cesse confronté à des décisions qui sont difficiles à prendre. La dernière fois que s’est-il passé ? Je vous ai dit ce que je vous redirai.

Je connais votre colère, ne vous abandonnez pas à ce qu’elle vienne vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Tant que la vie continue, le combat continue.»

«Maintenant c’est à vous de faire. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Et pour le reste, les Français sont capables de savoir quoi faire, ils sont capables de décider ce qu’il faut faire. Vous ne devez pas donner une voix à Mme Le Pen», a répété le candidat LFI. «Maintenant, on va ouvrir la page et les personnes qui m’ont soutenu vont décider quoi faire», ajoute-t-il.