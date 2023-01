Cristiano Ronaldo a subi le premier revers à Al-Nassr : huées et chants pour Lionel Messi

Dans ce qui était son premier engagement important à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a déjà reçu le premier revers de son aventure à travers les terres arabes.

En demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite, son équipe a subi une rude défaite 3-1 face à Al-Ittihad, se faisant ainsi éliminer de l’un des tournois les plus prestigieux du pays.

Dans ce contexte, les supporters rivaux n’ont pas pardonné à CR7 : tout au long du match il a été hué, en plus d’être largement rappelé à la rivalité qu’il entretient avec Lionel Messi.

Les fans d’Al-Ittihad étaient chargés de scander le nom de Flea pendant les 90′, peut-être l’une des raisons pour lesquelles le Portugais a été perçu comme très flou pendant le match.

C’est que la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi est l’un des plus grands jalons de l’histoire du football. L’un pour Barcelone et l’autre pour le Real Madrid, tous deux étaient chargés de remporter chaque trophée de groupe et individuel qui leur était remis ; année après année, si la Puce n’a pas remporté le Ballon d’Or, c’est bien l’attaquant portugais.

Cependant, il n’est pas surprenant que le large vainqueur de cette rivalité ait toujours été le Rosario. Avec sept Ballon d’Or, deux de plus que CR7, et avec l’historique des matchs en sa faveur, l’Argentin a dominé la scène mondiale du football pendant près de 15 ans.

Pour couronner le tout, ce souvenir vient après une autre des grandes défaites de Cristiano Ronaldo. Lors de la dernière Coupe du monde, qui a fini par être obtenue par Lionel Messi, le Portugais n’a même pas pu être titulaire dans tous les matches, même avec la défaite prématurée de son équipe en quart de finale contre le Maroc.