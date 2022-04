Cristiano Ronaldo : à seulement 23 ans, ce footballeur inconnu s’est moqué du portugais

Cristiano Ronaldo est, sans aucun doute, l’un des footballeurs les plus influents au monde, car, en plus de montrer des performances incroyables sur le terrain, le Portugais a également une image publique très influente, ce qui lui confère des avantages financiers surprenants.

Grâce aux millions d’euros qu’il a gagnés en tant que joueur et à ses lucratifs contrats publicitaires, Cristiano a pu amasser l’une des fortunes les plus impressionnantes du sport mondial, cependant, cela ne fait pas de lui l’athlète le plus riche du monde, car ce titre lui appartient à un jeune homme totalement inconnu.

Il s’agit de Faiq Bolkiah, un footballeur né aux États-Unis qui défend le maillot de l’équipe nationale de Brunei. Selon des portails spécialisés, le joueur de 23 ans est le footballeur le plus riche au monde, puisque sa fortune est estimée à la somme surprenante de 20 milliards de dollars.

Faiq Bolkiah est l’un des 17 enfants de Jefri Bolkiah, le frère de Muda Hassanal Bolkiah, le sultan de Brunei, qui a investi des millions d’euros pour que le jeune ait la meilleure formation d’équipe en Angleterre.

Cependant, l’influence de son patronyme ne lui a suffi que pour jouer en première division thaïlandaise, car, contrairement à Cristiano Ronaldo, Bolkiah n’a pas beaucoup de talent pour le football.

Combien d’argent possède Cristiano Ronaldo ?

Bien que la fortune de Faiq soit bien supérieure à celle de Cristiano, le joueur de Manchester United est toujours l’un des sportifs les mieux payés au monde et ses avoirs dépassent actuellement les 500 millions d’euros, un chiffre vraiment surprenant.

En plus d’avoir une grande fortune, Cristiano Ronaldo possède également un empire commercial avec lequel il peut garantir le meilleur style de vie à sa famille depuis plusieurs générations, car les Portugais ont investi dans l’immobilier, certaines marques personnelles et une nouvelle chaîne de cliniques dédiées à la coiffure.