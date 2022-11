Cristiano Ronaldo a répondu aux offres qu’il a reçues lors du dernier marché d’été

Dans la deuxième partie de l’interview accordée à Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a évoqué le dernier marché de l’été et l’offre de 350 millions d’euros qu’il a refusée, en provenance d’Arabie.

«L’offre de 350 millions d’euros de l’Arabie saoudite est vraie, oui c’est vrai. Mais ce que la presse n’arrête pas de dire, les ordures, c’est que personne ne veut de moi, ce qui est complètement faux. Et j’étais heureux ici [à United] d’être Honnêtement, j’étais motivé pour faire une belle saison ici.

Mais ils n’arrêtent pas de répéter que personne [la presse] ne veut de Cristiano. Comment peuvent-ils ne pas vouloir d’un joueur qui a marqué 32 buts l’an dernier?» Ronaldo, avant de dire s’il peut encore jouer à un niveau maximal.

«Pour moi, c’est une question stupide, que disent les gens ? Ce n’est pas pareil, personne n’est pareil. Ce qu’ils ont dit au cours des trois derniers mois est complètement absurde et faux. Ils disent qu’on m’a proposé ceci et cela, et ils disent que beaucoup les présidents et les directeurs m’ont rejeté.

C’est un mensonge complet, ils mentent, parce que ce n’est pas ce qui s’est passé. J’ai beaucoup de clubs, pas beaucoup, certains clubs qui veulent que je signe pour eux et je n’y suis pas allé parce que je me sens à l’aise ici. c’est la vérité», a ajouté Ronaldo.