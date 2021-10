Cristiano Ronaldo a reflété sa douleur pour une mort proche de son environnement

Le Portugais a évoqué sur son compte Instagram la perte de la femme d’un grand ami. Cristiano Ronaldo a utilisé ses réseaux sociaux pour raconter l’histoire de Soraia, qu’il a décrite comme «une femme merveilleuse», qui était l’épouse d’un de ses meilleurs amis.

Le portugais donne souvent l’impression d’être un robot. Une machine parfaite conçue pour jouer au football et concourir sur un terrain de jeu.

Sa détermination, son caractère, sa conviction et surtout sa confiance, font de lui l’un des meilleurs footballeurs du monde. Ses réseaux sociaux n’indiquent rien de différent : un homme qui s’entraîne au maximum et qui a sa famille comme grande raison de vivre.

Parmi ses publications cette semaine, il y en a une qui se démarque. C’est celui du crack d’adieu à un grand ami et qui montre que Ronaldo a un cercle intime qu’il apprécie. Il s’agit de Soraia, l’épouse d’un de ses meilleurs amis, José Semedo, décédée dans les dernières heures.

«Il y a des moments où tout passe au second plan, même le football. La semaine dernière, un être humain fantastique est parti de manière inattendue, notre bien-aimée Soraia, une belle mère et épouse de l’un des meilleurs amis que la vie m’a donnés», a déclaré le Portugais de 36 ans.

Avec une photo de sa famille avec le couple, le crack a écrit que rien n’allait effacer la douleur de Semedo, qu’il a décrit comme son frère. Pour cette raison, il a précisé qu’il l’accompagnera toujours :

«Nous sommes ensemble, aujourd’hui comme toujours, à temps pour affronter cette période difficile. Repose en paix mon ami. Nous ne vous oublierons jamais», a-t-il clôturé dans l’un des messages les plus sincères qu’il ait jamais écrit sur ses réseaux.

José Semedo et Cristiano sont amis depuis l’adolescence. Et en plus du fait qu’ils soient tous les deux portugais et footballeurs, l’un du Vitoria FC et l’autre de Manchester United, comme dans toute amitié ils partagent toutes sortes de moments, les plus heureux et les plus tristes.

Cette semaine, la star a dû l’accompagner lors d’un des événements les plus difficiles de sa vie, puisque sa femme, Soraia, est décédée des suites d’une infection qui a entraîné des complications de santé.

Semedo, 36 ans, a partagé une équipe avec CR7 dans les équipes de jeunes au Portugal et au Sporting Lisboa. Il joue en tant que défenseur et également en tant que milieu de terrain central. Il a également joué pour Charlton et Watford en Angleterre et Cagliari en Italie.

Il est un ami de Cristiano depuis qu’ils sont très jeunes et il a toujours des mots d’éloge pour la star portugaise : «Je dois tout à Ronaldo. Sans lui, j’aurais été expulsé de l’académie et renvoyé dans le quartier, beaucoup de mes amis d’enfance sont en prison ou ont été accros à la drogue», a-t-il déclaré il y a quelque temps.