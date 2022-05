Cristiano Ronaldo a parlé à la caméra et a clarifié les choses à Ten Hag

A 37 ans, Cristiano Ronaldo maintient Manchester United en vie et durant cette saison il l’a sauvé, plus d’une fois, d’une chute dans un classement humiliant. S’il n’y avait pas Ronaldo, Manchester United aurait été exclu de la Ligue des champions en phase de groupes et serait au milieu du tableau en Premier League.

Malgré tout cela et étant le meilleur buteur de l’équipe première, Cristiano Ronaldo n’est pas assuré de la continuité car Ten Hag ne le considère pas comme apte à son équipe.

L’entraîneur qui arrive à Manchester United doute de la condition physique de Ronaldo et de ses 37 ans, mais CR7 l’a bien fait comprendre.

Après le match contre Brentford, Cristiano a dit au revoir aux fans car c’était le dernier match de la saison à Old Trafford et pendant qu’il faisait signe, la caméra s’est concentrée sur Ronaldo et il a marqué la limite : «Je n’ai pas fini». Maintenant, le reste sera entre les mains de Ten Hag. Cristiano a encore un an sur son contrat.