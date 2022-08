Cristiano Ronaldo à l’OM ? Le président marseillais Pablo Longoria répond !

Armé d’un canif, un auteur inconnu a attaqué mercredi un buraliste à Vienne-Brigittenau. L’arme à la main, l’agresseur, qui aurait entre 18 et 25 ans, a forcé l’employé du magasin de la Dresdner Strasse à lui remettre une somme d’argent inconnue, puis s’est enfui.

L’heure du crime était juste avant 17h30, et une recherche initiée immédiatement après l’attaque a échoué. La police de Vienne demande donc à toute personne pouvant fournir des informations sur l’incident de contacter l’Office de la police criminelle de l’État de Vienne, branche Centre-Est, au 01-31310-62800. Le suspect mesure entre 1,70 et 1,80 mètre et est élancé. Il avait les cheveux noirs mi-longs au moment du crime. Il portait un T-shirt noir avec une écriture blanche, un gilet à capuche gris et un pantalon long de couleur claire.