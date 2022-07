«Cristiano n’est pas content des choses qui se passent, Il ne…»

L’avenir de Cristiano Ronaldo continue de faire la une dans les médias. Selon Rio Ferdinand, il est tout à fait normal que l’attaquant portugais ne soit pas content à Old Trafford et ait l’intention de partir.

L’ancienne figure de Manchester United prévient que le buteur portugais n’est habitué qu’à se battre pour des titres et veut toujours jouer en Ligue des champions. Ce qui n’est pas possible au service des diables rouges qui vont disputer la Ligue Europa cette saison.

«Bien sûr, Ronaldo n’est pas content. Je ne comprends pas pourquoi ils en font une grande histoire, il ne peut pas être satisfait de la façon dont les choses se passent à Manchester United. je ne le serais pas. Quiconque veut gagner des matchs de football et des trophées».

«Quiconque a l’habitude de gagner et de concourir chaque année au plus haut niveau et puis soudainement cesse de l’être, qui ne se qualifie même pas pour la Ligue des champions, ne peut pas être heureux. Il n’est pas content d’être absent de la Ligue des champions. Il ne connaît même pas la musique de l’Europa League…», a déclaré l’ancien défenseur central, sur sa chaîne YouTube.