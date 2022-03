Cristiano et LeBron : tout sur l’accord de 1 milliard de dollars que seuls les deux stars ont à vie

Premier fabricant de kits, Nike n’a jamais accordé de contrats à vie qu’à deux sportifs, LeBron James et Cristiano Ronaldo. Le contrat aurait une valeur de 1 milliard de dollars à payer sur la durée de vie de l’accord.

En 2016, les médias sociaux de Cristiano Ronaldo représentaient à eux seuls 474 millions de dollars pour Nike. Découvrez tous les détails du plus gros contrat de sponsoring de l’histoire.

Cristiano Ronaldo est l’une des personnalités sportives les plus commercialisables au monde. Il a construit un empire marketing incroyable autour de son image et de la marque CR7 que de nombreuses entreprises de plusieurs milliards de dollars se sont précipitées pour le recruter pour leurs marques.

Ronaldo a signé de nombreux accords de parrainage et de parrainage avec des sociétés telles que Armani, Tag Heuer, Egyptian Steel, Herbalife, Castrol, Italia Independent, Clear, entre autres.

Cependant, le meilleur et le plus important de son contrat de sponsoring est celui avec le fabricant de kits, Nike. Cristiano Ronaldo a renouvelé ses conditions de contrat avec Nike en novembre 2016 lorsqu’il s’est vu proposer un contrat à vie avec la société géante.

Le joueur de 36 ans n’est que le deuxième sportif de l’histoire à se voir offrir un contrat à vie par les fabricants de kits. Le premier était LeBron James, 4 fois vainqueur du MVP All-Star de la NBA.

Les contrats à vie proposés à Ronaldo et James vaudraient 1 milliard de dollars chacun par athlète. Il s’agit sans aucun doute du plus gros contrat de parrainage proposé aux joueurs, bien que la paire du PSG Lionel Messi et Neymar aient également conclu des accords de parrainage à vie avec Adidas et Puma respectivement.

On ne sait pas comment l’accord pour Ronaldo se décomposera en chiffres annuels, mais par division mathématique, les deux athlètes obtiendraient probablement au moins 20 millions de dollars par an pendant 50 ans de leur contrat.

Le récent déménagement de Ronaldo à Manchester United aurait également accru la réputation du fabricant de kits en raison du buzz sur les réseaux sociaux qui l’a entouré.

Il a été rapporté que les publications du joueur sur les réseaux sociaux valaient à elles seules jusqu’à 474 millions de dollars pour Nike en 2016. Cela signifie que même s’ils déboursent des millions chaque année pour l’accord de parrainage, Nike en récolte également beaucoup.