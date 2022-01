Cristiano et la trahison moins réfléchie de Madrid, la raison qui le rapproche du Barça

Après sa victoire 2-1 contre le Burkina Faso en ouverture, le Cameroun a dominé (4-1) l’Ethiopie pour assurer sa qualification en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Les adversaires de l’équipe du Cameroun sont avertis : contre le pays hôte, il est interdit de mener au score. Après les Etalons, ce sont les Walyas qui en ont fait les frais ce jeudi.

L’Ethiopie est allée vite dans le match marquant dès la 4e minute par Dawla Hotessa. Mais le Cameroun n’a pas eu le temps d’avoir peur et après un premier tir d’Aboubakar Vincent repoussé par le gardien éthiopien Shanko Balcha, c’est Toko Ekambi qui ouvre le score à la tête.

Le but est venu d’un centre bien exécuté par Collins Fai qui centre pour Toko Ekambi qui égalise à la 8e minute. Après c’est un chassé-croisé entre les deux équipes qui se rendent pour coup entre le Cameroun et l’Ethiopie.

D’ailleurs, le défenseur Aschalew Seyou a été obligé de s’employer à deux reprises aux 38e et 39e minutes pour empêcher les Camerounais de scorer. Sur le corner consécutif à la deuxième occasion, Toko Ekambi voit sa tête renvoyer par la tête et sur le contre, l’Ethiopiens n’ont été bloqués qu’au dernier moment par le capitaine Aboubacar venu en vitesse, défendre.

En deuxième période, il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain, le Cameroun qui a offert un véritable récital avec des offensives construites sur son côté droit. A la 48e, c’est Eric-Maxim Choupo-Moting qui déborde et centre pour Aboubacar qui porte le score à 2-1.

Cinq minutes plus tard, Moumi Ngalameu centre fort devant le but, Aboubacar tacle en force pour le troisième but camerounais, son 4e de la compétition. A la 67e minute, bien démarqué sur son côté, Toko Ekambi marque le 4e but de la partie. Le coach Toni Conceiçao a le temps de faire tourner son effectif, le compte étant déjà bon malgré quelques tentatives de l’Ethiopie, la messe est vraiment dite.