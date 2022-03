Cristiano est le boss et Benzema est déjà dans le top 3 : voici le tableau des 10 meilleurs buteurs du real madrid

Contre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, inscrivant un triplé spectaculaire et menant un nouveau retour du Real Madrid en UEFA Champions League. C’est ainsi que Karim Benzema a réussi à entrer dans le tableau d’honneur des meilleurs buteurs de tous les temps du Real Madrid.

Après son triplé contre le PSG, l’équipe de jeunes lyonnais a dépassé l’éternel Don Alfredo Di Stéfano et est officiellement devenu le troisième footballeur le plus titré de l’histoire dans le plus grand club de tous.

S’il continue à ce niveau, nul doute que KB9 dépassera également la marque du grand Raúl González Blanco (il pourrait même l’atteindre dans cette même saison). Bien sûr, il faut dire que le palmarès de Cristiano Ronaldo s’annonce encore très loin.

1- Cristiano Ronaldo : 450 buts en 438 matchs.

2- Raúl González Blanco : 323 buts en 741 matchs.

3 – Karim Benzema : 309 buts en 592 matchs.

4 – Alfredo Di Stéfano : 308 buts en 396 matchs.

5 – Carlos Santillana : 290 buts en 645 matchs.

6 – Ferenc Puskás : 242 buts en 262 matchs.

7 – Hugo Sánchez : 208 buts en 282 matchs.

8 – Paco Gento : 182 buts en 600 matchs.

9 – Pirri : 172 buts en 561 matchs.

10 – Emilio Butragueño : 171 buts en 463 matchs.

Pour les titres qu’il a remportés, pour les matchs qu’il a joués, pour les buts qu’il a marqués et pour la régularité de ses performances, Karim Benzema a déjà son nom écrit dans les pages les plus spéciales de l’histoire du Real Madrid. Une légende éternelle dans l’institution la plus importante de la planète football.