Cristiano est déjà une story Instagram : il compte 500 millions de followers

L’attaquant brésilien a été interrogé sur ses projets après le football, et sa réponse a suscité la colère au Brésil.

La Coupe du monde a déjà commencé, et elle l’a fait avec un Qatar face à l’Equateur (0-2). Un match qui a ouvert l’interdiction d’un tournoi qui a déjà ses grands favoris au repos et qui planifient leurs éliminatoires, comme l’équipe entraînée par Tite, le Brésilien, qui devra attendre jeudi pour disputer le premier de ses matches de phase de groupes, et le fera contre la Serbie.

Pendant ce temps, ses joueurs ne perdent pas de temps, mais en profitent pour traîner et sortir en ville, ainsi que pour donner des interviews, comme Richarlison l’a fait récemment.

Une interview dans laquelle l’attaquant de Tottenham a fait des déclarations controversées sur ses projets pour sa retraite du monde du football.

Et c’est qu’en dépit d’avoir 25 ans, Richarlison a été interrogé sur ses projets d’avenir : «Avez-vous une idée de ce que vous ferez à la retraite ?», auquel il n’a pas hésité à avouer qu’il compte imiter l’une de ses grandes idoles, Ronaldinho : «Je vais acheter une île et j’y resterai avec plein de femmes, comme cette photo de Ronaldinho».

Quelques déclarations qui ont suscité la colère

L’attaquant, en riant, a fait référence à une image dans laquelle l’ancien joueur du FC Barcelone apparaissait posant avec plusieurs femmes dans une piscine après sa retraite du football.

Des propos qui ont résonné dans tout le Brésil et ont fait fureur dans certains secteurs de la population, qui critiquent ses propos, et pensent même qu’il ne donne pas l’exemple en tant que célébrité.

De plus, il met en lumière l’ombre qui a hanté Ronaldinho, qui après avoir remporté le Ballon d’Or et remporté des tournois majeurs, a eu 30 ans et a commencé à changer complètement son mode de vie.