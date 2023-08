Cristiano : complètement mouillée, Georgina Rodriguez a révélé ses attributs (photos)

Ce n’est un secret pour personne que Georgina Rodriguez, bien qu’elle ait deux belles filles, a un corps spectaculaire, une silhouette qu’elle a obtenue grâce aux exercices constants qu’elle consacre quotidiennement et à une alimentation équilibrée.

Georgina Rodríguez profite de quelques jours de congé, et pour tenir ses abonnés au courant de la façon dont elle s’est passée, elle a partagé des photos et des vidéos de ses merveilleuses vacances, mais une image du modèle a révolutionné les réseaux sociaux où elle se vante d’être mince et silhouette tonique portant un minuscule bikini deux pièces noir qui révèle ses puissantes raisons.

C’est à travers son profil Instagram que la mère de Bella Esmeralda et Alana a publié tous les détails de ses vacances fantastiques, où elle apparaît très heureuse sur certaines images à côté de Cristiano et de tous ses enfants.

Mais c’était une seule image qui a attiré tous les regards et les éloges de milliers de followers, la vidéo dont on parle tant est celle où Georgina apparaît, allongée face contre terre sur une planche de surf électrique, mais où les yeux se concentraient le plus était sa petite bikini qui exposait le bas de son dos.

Nous savons bien que Georgina Rodríguez ne perd pas de temps pour montrer sa silhouette incroyable, il y a quelques jours, elle a montré les exercices qu’elle fait avec des poids pour tonifier l’arrière de son corps, en plus d’avoir une alimentation équilibrée.

A cette occasion, la femme d’affaires a fait tomber tout le monde amoureux de la salle de gym, où elle portait un micro short rose tout en portant un poids, il ne fait aucun doute que La Jaca sait parfaitement comment accélérer le rythme cardiaque de ses fans.