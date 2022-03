Crise entre Pilar Rubio et Sergio Ramos ? La raison qui a alerté tout le monde

Évidemment, il aurait été fasciné de garder Lionel Messi, le meilleur footballeur de tous les temps, dans l’équipe du FC Barcelone.

La question était que, s’il l’avait fait, il aurait mis en danger l’avenir du Barça. Et, au moment d’évaluer la situation économique (marge salariale et fair-play financier) de l’entité, il a préféré laisser tomber.

La décision a été douloureuse, oui, mais le président Joan Laporta ne regrette pas de l’avoir prise. Il croit que le club est au-dessus de tout et de tous, même le plus grand joueur de tous les temps.

La délibération n’était ni personnelle ni footballistique. Il devait choisir une voie qui ne compromette pas, selon l’évaluation managériale, les années à venir du Barça

«La décision de quitter Messi ? C’était la décision la plus triste et je n’aurais jamais voulu la prendre, mais je ne regrette pas non plus car je pense que l’institution est au-dessus de tout. C’est ce que nous avons fait.

Le club, c’est avant tout, les entraîneurs, et même le meilleur joueur de l’histoire du football. Nous devions le faire parce que la situation était ce qu’elle était.

Peu importe combien d’intentionnalité et de volonté nous avions, il y avait une réalité, et nous nous sommes heurtés à cette réalité. Et cela nous a conduit à cette décision.

Il peut sembler qu’il n’y a rien eu après, mais ceux d’entre nous qui aiment ce club savent que l’histoire continue. Avec un travail acharné, avec des décisions réfléchies, je suis sûr que vous pouvez reprendre le chemin du succès»