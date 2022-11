Crise de couple : Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo pourraient traverser un moment difficile

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez pourraient traverser une crise de couple, selon les médias internationaux.

Les derniers mois n’ont pas été faciles pour la star portugaise de Manchester United, Cristiano Ronaldo, et non plus pour sa partenaire Georgina Rodriguez.

Le 18 avril, Cristiano et Georgina ont annoncé le décès malheureux d’un des jumeaux qu’ils attendaient. Cet événement a marqué leur vie et le Portugais serait en train de se remettre d’une dépression à cause de cela.

Les rumeurs sur l’état d’esprit de CR7 se sont multipliées en raison de ses performances sur le terrain. Dimanche dernier, il a pu mettre un terme à la sécheresse de buts, en inscrivant son premier but de la saison de Premier League; le 700e but de sa carrière.

Mais avant cela, l’absence de but et le fait d’être remplaçant dans l’équipe dirigée par Erik Ten Hag avaient généré pas mal de rumeurs et l’une d’elles est qu’il traverse peut-être une crise relationnelle.

Les rumeurs de ce moment difficile ont commencé car Georgina Rodríguez aurait été absente de chez elle avec CR7 et sa famille pendant près d’un mois.