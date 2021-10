Creuse : un enfant de 6 ans grièvement blessé après avoir chuté du 3ème étage

Dans la nuit de vendredi à samedi 2 octobre, six agents de police ont été blessés lors d’une course-poursuite avec un automobiliste à Toulouse (Haute-Garonne), rapporte La Dépêche.

C’est vers 2h15 du matin que les policiers ont pris en chasse un automobiliste à bord d’une Renault Clio. Ce dernier aurait pris tous les risques pour tenter de semer les forces de l’ordre lancées à sa poursuite, selon le quotidien régional.

Lors de sa course, le conducteur est entré en collision avec un premier véhicule de la brigade anticriminalité (BAC). Dans l’accident, la voiture de police a fait plusieurs tonneaux.

Un «phénomène récurrent et dangereux»

Ce qui n’a pas empêché le chauffard de poursuivre sa course folle à travers les rues de la ville rose et de percuter de plein fouet un autre véhicule de la BAC quelques minutes plus tard.

Dans ces deux accidents, six fonctionnaires de police ont été blessés. Ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l’hôpital où ils ont été examinés. Tous s’en sont sortis avec des blessures légères et ont pu quitter l’hôpital dimanche matin.

S’agissant du conducteur et de son passager, ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Il semble qu’ils circulaient sous l’emprise de stupéfiants, rapporte Le Figaro

Le syndicat de police UNITE SGP Occitanie a dénoncé sur Twitter un «phénomène récurrent et dangereux» et a estimé que «des peines extrêmement sévères sont nécessaires».