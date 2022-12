Creuse : il vivait barricadé dans sa mairie, un élu condamné pour outrages sur son adjoint

Will Smith a admis qu’il avait «perdu» quand il est monté sur scène aux Oscars et a giflé Chris Rock au visage après qu’une blague ait été faite sur la femme de Smith.

L’événement télévisé est devenu viral pendant de nombreuses semaines compte tenu du profil des deux stars impliquées.

S’exprimant lors de sa première interview de fin de soirée depuis l’événement plus tôt dans l’année, Smith a expliqué qu’il avait beaucoup travaillé mentalement à l’époque et qu’il avait perdu son sang-froid à ce moment-là.

«J’étais parti», a déclaré Smith dans l’émission «The Daily Show with Trevor Noah» de Comedy Central. «C’était une rage qui avait été mise en bouteille pendant très longtemps», a déclaré Smith.

L’acteur a dit à Noah qu’il «vivait quelque chose» et a perdu son sang-froid cette nuit-là. «Ce fut une nuit horrible comme vous pouvez l’imaginer», a-t-il déclaré.

«Il y a beaucoup de nuances et de complexités là-dedans, vous savez, mais en fin de compte, j’ai juste – je l’ai perdu et je suppose que ce que je dirais [is] vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse.»

Il n’y avait pas de réponse claire quant à ce à quoi Smith avait réellement affaire à l’époque pour le faire réagir comme ça au comédien sur scène qui accueillait les prix.

«C’était beaucoup de choses. C’était le petit garçon qui a vu son père battre sa mère. C’est, vous savez, tout cela a bouillonné à ce moment-là», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas qui je veux être.»

Smith a également parlé de son retour des Oscars ce soir-là avec son neveu de neuf ans.

«C’est le petit garçon le plus gentil. Nous sommes rentrés à la maison et il était resté éveillé tard pour voir son oncle Will et nous sommes assis dans ma cuisine et il est sur mes genoux et il tient l’Oscar et il est juste comme ‘Pourquoi as-tu frappé ça mec, oncle Will ?», a déclaré Smith en pleurant.