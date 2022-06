Covid : les États-Unis achètent 105 millions de doses de vaccin Pfizer pour l’automne

Barcelone cherche à sortir du gouffre économique dans lequel il est plongé depuis plusieurs années et d’Espagne, ils rapportent que l’équipe catalane serait sur le point de conclure un accord pour les droits de télévision pour un chiffre proche de 900 millions d’euros, pour 30% de leurs droits.

Depuis l’arrivée de Joan Laporta pour son second mandat à la présidence de Barcelone, les problèmes économiques ont été les principaux protagonistes de l’actualité de l’équipe catalane.

De la masse salariale élevée, à la nécessité de la réduire, détachement des footballeurs comme l’idole maximale de son institution, Lionel Messi, recherche constante d’accords avec des marques afin d’obtenir des revenus plus élevés et de sortir du puits.

L’accord avec Spotify pour la publicité sur le maillot et la dénomination du Camp Nou a été l’un des plus importants de ces derniers temps. Pour suivre les appels de Xavi Hernandez à une équipe plus compétitive pour ramener Barcelone au sommet, il devra attirer plus d’argent.

Le journal «El Confidencial» rapporte que le club blaugrana est en train de négocier avec Goldman Sachs et ASF la vente de droits télévisuels qui atteindraient un revenu d’environ 900 millions d’euros pour l’institution

En ce sens, ce qu’il apporterait au groupe dirigé par Joan Laporta serait 30% des droits télévisuels de l’institution, ainsi qu’un pourcentage des revenus du projet Espai Barça, projet du conseil d’administration de réaménager l’ensemble du complexe. dans lequel se trouve le Camp Nou et ses environs

Autres accords

D’autre part, le président de Barcelone est latent dans les négociations avec CVC, qui propose un accord de 270 millions d’euros, le même s’il avait convenu dès le début dans cet accord initial de l’entreprise avec tous les clubs de la Liga.

Cette négociation n’a pas encore abouti car du côté de l’équipe espagnole ils demandent 30 millions de plus que le montant total proposé par l’entreprise. De même, un consultant est aux côtés de l’équipe pour valider ce montant proposé et ce que le club lui-même demande.