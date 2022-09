Courtois lâche la vérité : «L’état du terrain ne nous aide pas…»

Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, a déposé une plainte sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu après la victoire contre Leipzig et a déclaré que “l’état du terrain” ne les aide pas dans leur football.

«Leipzig est une bonne équipe et cela nous a coûté cher aujourd’hui. La première mi-temps n’a pas été bonne, l’état du terrain ne nous aide pas à jouer notre football. L’entraîneur a changé les choses à la mi-temps, nous n’avons pas créé beaucoup de danger mais nous avons marqué ce que nous avons fait. Il est important de gagner ces matchs et maintenant, en remportant le double duel contre le Shakhtar, vous vous qualifiez déjà», a-t-il déclaré sur Movistar.

Courtois a analysé les erreurs commises qui ont causé une certaine incertitude en première mi-temps et a célébré le maintien d’une feuille blanche dans la compétition européenne.

«La pression a échoué, nous étions un contre un au début et ils ont trouvé de la place pour jouer facilement, une fois que nous avons corrigé qu’ils ne s’en sortaient plus aussi bien.»

«Nous savions qu’ils avaient du danger derrière eux avec des joueurs de qualité qui peuvent vous surprendre. J’ai été attentif avec quelques arrêts en première mi-temps et la seconde a été plus calme. C’est important de garder une feuille blanche car en Liga nous ne l’avons pas encore atteint , on verra dimanche», a-t-il dit.