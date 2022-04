Courtois : «La défaite 4-0 contre Barcelone était une chance pour les catalans»

En plus d’être éliminé de la Ligue Europa, le FC Barcelone a reçu une autre mauvaise nouvelle et c’est que Pedri ne pourra plus jouer pour le reste de la saison. Le milieu de terrain espagnol, fondamental dans le fonctionnement de l’équipe blaugrana, ne rejouera que la saison prochaine car contre Francfort, il s’est blessé.

«Les tests effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l’équipe première Pedri a une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche. Elle est basse et son évolution marquera sa disponibilité», a communiqué le FC Barcelone via ses réseaux sociaux.

La reprise estimée au club est de 6 à 8 semaines, donc Pedri sera absent des matches restants en Liga. Le milieu de terrain se concentre déjà sur la rééducation, un long repos et la préparation de la pré-saison qui débutera au milieu de l’année.

Pour Pedri, il est essentiel de bien récupérer car dans six mois la Coupe du monde va commencer et l’objectif est d’y arriver le mieux possible.