Courtois explique le but de l’Atlético : «Vinicius ne m’écoute pas, c’est dommage»

Thibaut Courtois n’a pas été en mesure de garder sa cage inviolée dans le derby Atlético-Real Madrid, ce qu’il a déploré aux micros de la télé du Real Madrid.

Derbi : «Très content car un derby c’est très important, en plus d’avoir perdu le dernier ici. On était plus reposé aujourd’hui et on continue à maintenir la séquence et premier en championnat. On peut bien faire avec l’équipe nationale.»

Le plan : «Notre idée était de jouer avec le ballon et d’attirer leur pression car ils créent des écarts, après que Rodrygo ait affronté le défenseur car il est très rapide. Nous avons profité des deux occasions pour marquer les deux buts.

Ils ont eu des occasions que nous avons s’est bien arrêté et c’est dommage le but qui les a mis dans le jeu. Ils étaient bons sur coups de pied arrêtés aujourd’hui et c’est dommage le but, parce que Vini l’a touché, il ne m’écoute pas que j’ai pu le dégager, mais l’important, c’est la victoire.»

Son jeu avec le ballon : «Je peux donner une pause à l’équipe, aider à créer des écarts et les jeux se sont bien passés. Cela a plutôt bien fonctionné. Avec notre fatigue, cela nous a coûté plus de possession.»

Invaincu : «C’est dommage de ne pas continuer, car l’équipe casse un peu notre série. Au match retour, nous avons joué contre Osasuna, qui a très bien commencé la saison.

Mais nous avons joué à fond et dans un lot comme celui-ci, qui est très compliqué. Maintenant, repos parce que nous allons avec l’équipe nationale, surtout ceux qui ne partent pas comme Karim et, surtout, que nous n’avons pas de blessés.»