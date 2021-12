Coupe du monde : Mbappé et Lewandowski s’opposent à un Mondial tous les deux ans !

Désigné meilleur joueur de l’année 2021 lors de cette cérémonie organisée à Dubaï, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG et Robert Lewandowski ne veulent pas d’une Coupe du monde tous les deux ans !

Le natif de Bondy a été invité à s’exprimer à propos d’une potentielle Coupe du monde tous les deux ans. Celui qui a remporté le Mondial en 2018 avec les Bleus s’est ouvertement opposé à un tel projet.

«La Coupe du monde est un événement spécial car elle a lieu tous les quatre ans. La jouer tous les deux ans rendrait cette compétition normale, ce qui ne doit pas être le cas. C’est quelque chose d’incroyable. C’est un événement que vous n’allez peut-être jouer qu’une fois dans votre vie.»

Et le champion du monde 2018 d’ajouter: «On joue déjà 60 matches par an. L’Euro, la Coupe du monde, la Ligue des nations… Nous aimons jouer mais c’est trop. On doit pouvoir récupérer, faire des pauses. Si les gens veulent de la qualité, de l’émotion, des beaux matchs, on doit respecter la santé des joueurs.»

Lewandowski acquiesce

Présent à ses côtés, le buteur polonais du Bayern, Robert Lewandowski, partage cet avis tranché sur la question: «Si vous voulez donner quelque chose de différent aux supporters, il faut faire une pause. Si nous voulons jouer une Coupe du monde tous les deux ans, le niveau va baisser. C’est impossible pour le corps et l’esprit d’être performants au même niveau en permanence.»