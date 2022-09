Coupe du monde : la FIFA pressée d’accepter les brassards arc-en-ciel

Vainqueurs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence dans un dernier carré avec le champion de la MLS.

L’UEFA veut rendre les compétitions plus attractives et en plus du nouveau format de la Ligue des champions, qui débutera en 2024/25, l’instance dirigeante du football européen prépare une révolution dans la Super Coupe d’Europe, qui opposera les vainqueurs des compétitions interclubs.

Selon le Guardian, ce mercredi, l’UEFA veut abandonner le style finale unique pour un final four qui mettra en vedette les vainqueurs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence, plus une équipe de… MLS.

De la MLS car, il faut le préciser, l’UEFA souhaite que ce même final four se joue aux USA, incluant donc le champion du championnat.

Pour l’instant, ce n’est qu’un brouillon, selon la même publication, mais l’UEFA pourrait vouloir mettre en œuvre ce changement en même temps que le nouveau format de la Ligue des champions se jouera.