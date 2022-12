Coupe du monde 2022 : Vincent Aboubakar égale un record de Zinédine Zidane

Battu par l’Uruguay 2-0, le Ghana est éliminé dès le premier tour tout comme le Cameroun malgré sa victoire 1-0 face au Brésil. Dans un message publié sur Twitter, l’international Ivoirienn Didier Drogba a réagi.

«Drame et Grosse déception aujourd’hui pour le continent avec le Ghana et le Cameroun tous deux hors compétition à la Coupe du monde 2022.», a posté la légende sur son compte.

Drama and Big disappointment today for the continent with Ghana and Cameroun both out of the competition 🇬🇭 🇨🇲 at the @FIFAWorldCup

