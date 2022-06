Coupe du monde 2022 : un joueur exclu de la sélection polonaise

Antonio Rüdiger a rencontré sa nouvelle maison. Le défenseur central allemand a été officiellement présenté par le Real Madrid et a montré son amour dès le premier jour.

L’ancien joueur de Chelsea a donné une leçon à Kylian Mbappé, qui a rejeté il y a des mois l’offre du «roi de l’Europe» pour avoir préféré les millions du PSG.

Dès son arrivée en Espagne et Rüdiger a déjà gagné l’affection des fans du Real Madrid. Lors de la conférence de presse où a été faite sa présentation officielle, le défenseur a avoué avoir reçu un appel de Barcelone, cependant, il l’a rejeté car son souhait était de porter le maillot de l’actuel champion de la Ligue des champions.

Quelques heures plus tard, et via son compte Twitter, Rüdiger a montré la joie d’avoir rejoint l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. L’Allemand cherchera à être le partant incontesté et pour cela il se battra pour une position avec David Alaba et Eder Militao.

La leçon à Mbappé :

Alors que Mbappé s’est offert le luxe de rejeter l’offre du Real Madrid, Rüdiger a été impressionné par la grandeur de l’équipe merengue. Le défenseur hors pair n’a pas hésité à relever le défi et a privilégié la partie sportive à l’économique.