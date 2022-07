Coupe du monde 2022 : un énorme coup dur se dessine pour les Bleus

La belle actrice et businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues déclenche une nouvelle polémique sur la toile. Elle a annoncé la destruction de ses effets personnels.

Emma Lohoues semble être déterminée à ne plus faire de dons, comme le témoigne un message qu’elle a confié à First Mag.

«Je veux vider mes anciens sacs et shoes mais je ne peux pas les offrir ; ç’aurait pu servir à d’autres mais comme on veut me tuer, je pense que les jeter ou brûler reste la solution. Dommage», a-t-elle indiqué.

Suspectée par de nombreux internautes d’appartenir au réseau Dubaï Porta Porty. Emma Lohoues, l’ex copine de DJ Arafat avait décidé d’arrêter avec les aides.

«Moi je mange c****, mais c’est à moi que vous déposez des demandes d’aide. C’est moi que vous taguez partout pour vous aider. Vous aussi, où est passée votre dignité ? Vous connaissez maintenant la route de ma prospérité ? Je vous exhorte à vous y rendre. Moi et les aides, c’est terminé…», a-t-elle écrit sur son compte Snapchat.