Coupe du monde 2022 : tous les qualifiés et le calendrier complet des huitièmes de finale

Malgré sa victoire contre le Brésil (1-0), le Cameroun n’a pas réussi à se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde, ce vendredi 2 décembre. Un but de Vincent Aboubakar a offert un succès de prestige pour les Lions Indomptables, qui terminent 3e du groupe G, alors que la Selecao finit première, malgré la défaite.

Avec une équipe très largement remaniée, le Brésil avec Neymar dans le stade n’avait qu’une ambition face au Cameroun : éviter une large défaite qui aurait pu menacer sa première place de poule en cas de succès suisse. Et pendant longtemps, la Seleçao a semblé ronronner avec quelques occasions mais sans jamais qu’Epassy ne soit pris à défaut.

A l’inverse, Mbeumo a lui aussi sollicité Alisson. Tandis qu’un match nul 0-0 se dessinait, Vincent Aboubakar a inscrit un but magnifique pour permettre aux Lions Indomptables de s’imposer (1-0, 90+3e)… avant de recevoir un deuxième jaune synonyme de rouge pour avoir enlevé son maillot.

Un succès malheureusement insuffisant pour les Lions Indomptables puisque la Suisse, dans un match rocambolesque, a fini par dominer la Suisse. Shaqiri a ouvert la marque pour les Suisses (20e).

Mitrovic (26e) et Vlahovic (35e) ont cru renverser la marque mais les Suisses ont finalement inscrit deux buts par Embolo (44e) et Freuler (48e) pour arracher la victoire ! Un succès finalement synonyme de deuxième place et de qualification pour les Helvètes !