Coupe du monde 2022 : Sadio Mané qualifie le Sénégal !

Belle victoire du Sénégal qui s’offre l’Égypte au bout du suspense et se qualifie pour la Coupe du monde 2022. Comme lors de la finale de la dernière CAN, les Lions de la Téranga ont encore dompté les Pharaons.

Tout est allé très vite dans ce match. Les Sénégalais, qui devaient gagner par deux buts d’écart après leur défaite 1-0 au match aller, vont marquer d’entrée de jeu dans une ambiance électrique.

Sur un coup franc de Mané, Dia profite d’un mauvais dégagement et s’y reprend à deux fois pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 3’).

La suite du match n’est qu’une parodie de football. Les Égyptiens vont nous gratifier d’un match à l’image de leur Coupe d’Afrique des Nations 2022 et passer leur temps à couper le match par des fautes ou en restant à terre.

Dans cette première période, les Égyptiens perdront d’ailleurs deux défenseurs, sur blessure. Mais hormis quelques frappes lointaines sénégalaises, peu de situations chaudes à se mettre sous la dent.

Le même scénario qu’en finale de la CAN

La deuxième période est du même acabit. Si ce n’est que sont les Égyptiens vont se créer les plus grosses occasions par l’intermédiaire de l’entrant Zizo. Mais il ne cadre pas sa puissante tête (71’) et sa frappe à ras de terre (76’).

Sarr aurait pu permettre au Sénégal de se qualifier sans passer par les prolongations mais il enroule trop sa frappe dans son face-à-face avec El Shenawy (82’).

Le portier égyptien va sortir le grand jeu dans les prolongations pour préserver les chances de son pays en sortant des têtes de Koulibaly et Gueye (93’) puis en bondissant devant Ismaila Sarr, encore lui, qui avait le but grand ouvert et enfin en se sacrifiant devant les attaquants sénégalais pourtant juste devant la ligne (103’). Finalement, le sort de ce match si important pour les deux équipes se jouera aux tirs au but.

Après deux loupées de chaque côté après les deux premiers tireurs dont le joueur de Liverpool Mohamed Salah, Edouard Mendy va sortir le tir au but de Mohamed avant que Sadio Mané, partenaire de Salah en club, ne tremble lui pas et envoie son pays au mondial qatari.

Cruel scénario pour les Égyptiens qui après avoir déjà perdu la Coupe d’Afrique des Nations contre le Sénégal aux tirs au but, voit la qualification pour la Coupe du monde s’envoler dans cette même dans cette même séance de tirs au but.