Coupe du monde 2022 : Rigobert Song révèle le secret de la victoire du Cameroun contre l’Algérie

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a confié le secret de la qualification des Lions indomptables contre l’Algérie, lors du barrage de la Coupe du monde 2022.

Le 29 mars dernier, le Cameroun obtenait son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, après une victoire sur le fil contre l’Algérie (1-2), à Blida.

Si ce barrage a suscité la polémique à cause des décisions arbitrales de M. Bakary Gassama, qui ont entraîné un recours de la Fédération algérienne auprès de la FIFA, la belle prestation des Lions indomptables a été quasiment occultée.

Pour réparer cela, Rigobert Song a donné la recette de la qualification, dans un entretien accordé au magazine d’information de la Fédération camerounaise (FECAFOOT).

Le secret de la victoire du Cameroun

«J’ai bien réfléchi et je savais que nous étions en danger. Les Camerounais ne nous auraient jamais pardonnés en cas d’exclusion, nous nous sommes donc concentrés sur l’aspect mental.

J’ai appelé les joueurs individuellement et j’ai discuté avec chacun d’eux, et ils ont compris qu’il fallait tout donner pour décrocher la qualification pour la Coupe du monde, Dieu merci, les choses se sont déroulées normalement et comme nous espérions», a déclaré le sélectionneur camerounais, selon des propos relayés par Fennec Football.

Dans cette interview, Rigobert Song a également confié que l’objectif du Cameroun au Qatar était d’atteindre les demi-finales, tout en vantant son groupe, en partie composé de joueurs locaux.