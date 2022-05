Coupe du monde 2022 : «Nous regrettons, que…», la réponse de la FIFA pour Algérie-Cameroun !

La non participation à la Coupe du monde 2022 de l’Algérie après sa défaite en barrages face au Cameroun n’a toujours pas été digéré. En réponse à son recours déposé contre le Cameroun, la FAF a reçu une réponse de la part de la Fifa.

Mais l’Algérie garde toujours un mince espoir de voir le match être rejoué après avoir déposé un recours auprès de la Fifa et de sa commission d’arbitrage afin de dénoncer plusieurs décisions litigieuses prises durant la rencontre par l’officiel gambien Bakary Gassama.

Une requête qui a visiblement été traitée par l’instance du football mondial, laquelle a apporté une première réponse aux Fennecs. La Fédération algérienne de Football (FAF) a publié dans la nuit de vendredi à samedi un communiqué laissant entendre que la Fifa n’a rien à reprocher aux arbitres.

«Nous regrettons, que selon vos appréciations, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre», peut-on lire.

«Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres video, conformément aux Lois du Jeu et du protocole d’assistance video à l’arbitrage.»

Si le communiqué de la FAF ne dit clairement pas si le barrage sera rejoué ou non, on comprend que la commission a déjà examiné le recours et n’a manifestement rien à redire sur la prestation des arbitres. De quoi mettre fin au fol espoir des Algériens !